بن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري في السودان

بن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري في السودان

السودان – أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان في هذا المنصب.

وأعلن عوض بن عوف كذلك عن إعفاء نائبه كمال عبد المعروف من منصبه.

وأشار عوض بن عوف إلى أنه ترك المنصب “إلى من يثق في كفاءته وقدرته”، مؤكدا حرصه على تماسك المنظومة الأمنية في السودان.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن المعتصمين في ساحة الاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم احتفلوا بإعلان ابن عوف تنحيه من رئاسة المجلس الانتقالي.

ويأتي ذلك بعد أن أدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الخميس، وذلك في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير.

المصدر: RT، وكالات