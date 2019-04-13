وفي جلسة الخميس نزل المعدن الأصفر عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب مكاسب حادة للدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1290.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسةالتداول بالسوق الأميركي.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية1295.2 دولار للأوقية.

ومن ناحية أخرى انخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية وسجل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع وهو ما حال دون المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.99 دولار للأوقية لكنها تسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.00 دولارا للأوقية لكنه ينهي الأسبوع منخفضا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1372.50 دولار للأوقية وينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.2 بالمئة.