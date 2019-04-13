أسبانيا – كشفت صحيفة “El Mundo Deportivo” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يتنافس مع غريمه برشلونة، لضم الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو، اللاعب السابق لناشئي البارسا والحالي لنادي طوكيو.

وكان كوبو انضم لأكاديمية برشلونة عام 2011، عندما كان لا يتجاوز العاشرة من عمره، ولكنه سرعان ما رحل عن “البلوغرانا”، بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني.

ومن المتوقع أن يعود النجم الياباني الصاعد إلى القارة العجوز الصيف المقبل، واشتعلت المنافسة منذ الآن لضمه بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد، كما أبدى نادي باريس سان جيرمان بدوره اهتمامه باللاعب، الذي يشبه كثيرون بالأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة.

وخاض كوبو 27 مباراة على المستوى الاحترافي وسجل هدفين.

المصدر:matchtv.ru + تويتر