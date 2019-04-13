ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان، إن الحديث عن التسوية السياسية سيأخذ شكلا آخر بعد ما وصفه بـ” اعتداء قوات حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس).

صوان أضاف في تصريح لقناة ليبيا بانورواما، بأن الحشود الكبيرة التى خرجت في الميادين منددة بما وصفه بـ” عسكرة الدولة ” أرسلت رسالة للمجتمع الدولي مفادها رفض مشروع الاستبداد في ليبيا حسب تعبيره ، مبيناً بأنه لا عذر لأحد في عدم إدانة ما وصفه بـ” العدوان” لأنه اعتداء على الشرعية حسب قوله..

وشدد صوان على ضرورة التفريق بين أهلي المنطقة الشرقية و”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، مدعياً بأن الاخير يستغل الظروف للوصول للحكم على حد زعمه.

واعتبر صوان في ختام تصريحاته أن القائد العام للجيش لا يملك الشرعية ، مرجعاً هذا إلى أن مجلس النواب بعد توقيع الاتفاق السياسي لم يعد القائد الأعلى للجيش وتكليفه للمشير حفتر قائدا عاما يسقط بالاتفاق السياسي حسب قوله وأن أن مواقف بعض الدول ستتغير لصالحهم استجابة لصمود قوات الرئاسي.