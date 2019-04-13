مصر – أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بمصر في يونيو/ حزيران المقبل، الجمعة، عن مجموعات متوازنة وصعبة للمنتخبات العربية المشاركة في العرس القاري.

وأقيمت فعاليات قرعة البطولة الإفريقية تحت سفح الأهرامات في العاصمة المصرية القاهرة.

ووقع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

بينما وقع المنتخب الجزائري في مواجهة خصم عنيد وهو السنغال بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبي كينيا وتنزانيا، أما المنتخب المغربي فقد أسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة هي الأصعب بالمجموعة الرابعة بجانب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

بينما وقع المنتخبان التونسي والموريتاني في مجموعة واحدة وهي الخامسة بجانب منتخبي مالي وأنغولا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا وبوروندي، بينما ضمت المجموعة السادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

يقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

الأناضول