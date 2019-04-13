سوريا – ذكرت وسائل الإعلام السورية، امس أن طفلين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات الإرهابية في حي الحمدانية بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب، أن “طفلين قتلا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه في منطقة مشروع الألف وسبعين شقة في الأطراف الغربية لحلب وقاموا بنقله إلى حي الحمدانية ضمن الحي الثالث حيث انفجر بهم أثناء عبثهم به”.

ولفت المصدر، إلى أن “المصابين نقلوا إلى مشفيي الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم لهم”.

من جهتها، واصلت وحدات الجيش السوري دكها لمواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية في إطار الرد على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي.

وأكدت الوكالة، أن وحدات من الجيش نفذت الجمعة رمايات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على تجمعات وتحصينات مسلحي “جبهة النصرة” في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفر نبودة في ريف حماة الشمالي.

وكانت وحدات الجيش قد شنت الخميس هجمات على تجمعات وأوكار تابعة لـ”جبهة النصرة” وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد على أطراف بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.

وفي السياق، قضى قصف للجيش السوري على عدد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة”، كما أدى لتدمير منصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد على أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سانا