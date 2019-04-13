ليبيا – أعربت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا عن أملها بأن تتحمل جميع دول الناتو والاتحاد الأوروبي مسؤولية أكبر لا في مجال التعمق بالملف الليبي فقط بل في جميع القضايا المتعلقة باستقرار وأمن منطقة المتوسط.

ترينتا أبدت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قلقها الشديد إزاء تطور الوضع في ليبيا، مبينةً ان تخوفهم يكمن بإمكانية أن يتلاشى الالتزام الميداني الذي تم حتى الآن من قبل المجتمع الدولي بسبب الأحداث الجارية.

وأضافت قائلة:”اليوم أكثر من أي وقت مضى أشعر بأن من واجبي التعبير عن القرب التام من جميع الإيطاليين من وزارة الدفاع والحكومة المتواجدين في ليبيا حيث هناك وحدة عسكرية تضم حوالي 400 عنصر إجمالياً ومقر قيادة البعثة الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (ناف كابري) يواصل العمل في ميناء طرابلس لتوفير أنشطة الدعم لخفر السواحل والبحرية الليبية”.

كما نوّهت إلى انه يوجد بطرابلس فريق متنقل مختص بالتدريب وتوفير الدعم الفني والخاص بالبنية التحتية لقوات الأمن الليبية، مؤكدةً على وجود فرقة أبقراط بمصراتة في مستشفى مخصص لأنشطة الرعاية الصحية.