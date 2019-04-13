تركيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن إنشاء الجزء البري من مشروع “السيل التركي” للغاز الطبيعي، سيستكمل حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، امس، على هامش معرض للطاقة في مدينة إسطنبول التركية.

وقال دونماز إن قطاع الطاقة يشكل القضية الأهم على أجندة علاقات تركيا متعددة الجوانب مع روسيا.

وأضاف: “استكمل إنشاء الجزء البحري لمشروع السيل التركي، وانتهى نحو 80 في المئة من إنشاء المحطة على الشاطئ”.

وبيّن أن “إنشاء الجزء البري من السيل التركي سيستكمل حتى نهاية العام الجاري، وبذلك سنبدأ بأخذ الغاز الطبيعي عبره”.

وأكّد الوزير التركي على أهمية روسيا كشريك طاقة بالنسبة إلى بلاده، وباعتبارها قدمت مساهمات كبيرة بشأن العرض”.

وتابع: “تمت مشاركتهم (الروس) بقضايا مختلفة مثل المرونة في كميات الطاقة والتخفيض ولكن هناك حاجة لعقد اجتماع والتوصل إلى نتيجة من قبل مسؤولي غازبروم وبوتاش، فضلًا عن القطاع الخاص الذي يستورد الغاز من غازبروم”.

وأوضح دونماز أن تركيا زادت مصادرها في مجال الطاقة إلى حد كبير، وباتت تستورد الغاز الطبيعي المسال أينما وجدته بسعر رخيص من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق باكتشافات تركيا النفطية، قال دونماز إنه تم اكتشاف 3 حقول في ولايتي دياربكر وسيعرت، وإن معدل الإنتاج اليومي في هذه الحقوق يصل إلى 1650 برميل.

وأكّد أن إنتاج شركة البترول التركية تجاوز الـ47 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن، وأن هدف تركيا خلال العام الجاري هو رفع الإنتاج إلى أكثر من 50 برميل.

الأناضول