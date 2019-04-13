إيطاليا – يخطط نادي يوفنتوس لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس، موهبة نادي بنفيكا.

وكشف موقع “Tuttosport” الإيطالي، أن إدارة “السيدة العجوز” مستعدة للتضحية بنجمها الأرجنتيني باولو ديبالا، لتمويل صفقة التعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب.

وذكرت الصحيفة، أن يوفنتوس سيجد منافسة شرسة، للتعاقد مع فيليكس الملقب بخليفة كريستيانو رونالدو، من قبل أندية بايرن ميونخ، وريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد.

وتألق فيليكس صاحب الـ19 عاما بشكل لافت يوم الخميس الماضي، عندما فرض نفسه نجما لمباراة فريقه بنفيكا أمام إينتراخت فرانكفورت (4-1)، في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بتسجيله ثلاثية (هاتريك).

وخاض فيليكس 36 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم، وسجل 15 هدفا مع 7 تمريات حاسمة.

المصدر: matchtv.ru