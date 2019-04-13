سوريا – تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لغارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة مخلفة 3 جرحى.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت أقدم الطيران الحربي الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية على ضربة جوية استهدفت أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها وأن الاعتداء أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.

المصدر: “سانا”