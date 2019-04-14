انجلترا – يعتبر العديد من الأطباء التدخين سبباً رئيسيا للكثير من الأمراض التي يعاني منها البشر، وفي تقرير أعدّه موقع “self” حول الأعراض التي ينعكس عليها التدخين على الحمل، كشف أنّ التدخين يؤثر على الخصوبة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، كما يرتبط أيضاً بزيادة خطر الحمل خارج الرحم.

وبحسب التقرير فإنّ التدخين في فترة الحمل يؤدي إلى تعرّض الجنين للكثير من المواد الكيميائية الضارة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون.

ولفت التقرير إلى أنّ هذه المواد تحد من إمداد الأوكسجين للطفل كما وتمنع وصول المواد الغذائية، الأمر الذي يتسبب بمشاكل في المشيمة ونقص وزن الطفل عند الولادة بالإضافة لعيوب خلقية وولادة مبكرة وفي بعض الأحيان يتسبب بفقدان الحمل.

كما ويمتد تأثر الدخان على الطفل بعد الولادة حيث يعاني أغلب الأطفال من أمراض مثل الربو و السمنة.

وأشار التقرير إلى أنّ النساء اللواتي لا يدخنّ، ولكن يتعرضن لدخان السجائر، ترتفع لديهن مخاطر فقدان الحمل، أو إنجاب طفل أقل من الوزن الطبيعي، أو مصاب بعيوب خلقية.

رويترز