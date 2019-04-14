ازدواج القيادة في حزب “نداء تونس” الحاكم قبيل الانتخابات

ازدواج القيادة في حزب “نداء تونس” الحاكم قبيل الانتخابات

تونس – انتخب حزب “نداء تونس” بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي قيادتين إثر خلافات بين شقين متصارعين، وذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستشهدها البلاد نهاية 2019.

ونشر الحزب بيانا أعلن فيه أنه “إثر الاجتماع الذي انعقد في المنستير، أسفرت عملية الانتخاب عن فوز محمد حافظ قائد السبسي برئاسة اللجنة المركزية لحركة نداء تونس”.

من جهتها، أعلنت مجموعة أخرى من الحزب، اجتمعت في مدينة الحمامات فوز رئيس كتلة “نداء تونس” في البرلمان سفيان طوبال برئاسة اللجنة المركزية.

بدوره، دعا الباجي قائد السبسي (92 عاما)، لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي إلى الوحدة، ملمحا إلى أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية نهاية العام.

ويشهد حزب “نداء تونس” الذي تأسس عام 2012 صراعات داخلية خصوصا بين نجل الرئيس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي جمدت عضويته في الحزب في سبتمبر الماضي.

وبات الحزب ثاني قوة سياسية في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي، إذ له 44 نائبا في البرلمان.

المصدر: أ ف ب