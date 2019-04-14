الأميركان قدموا الى العراق معلومات عن 56 جهة مشاركة في تهريب النفط

الأميركان قدموا الى العراق معلومات عن 56 جهة مشاركة في تهريب النفط

العراق – قدمت تقارير أميركية الى العراق، معلومات بالغة الخطورة عن عمليات تهريب النفط من أراضيه، إذ كشفت عن تورط ست وخمسين جهة، بينها عشرة أحزاب مشاركة بالسلطة.

وبحسب صحيفة الخليج أون لاين، فإن المخابرات الأميركية قدمت الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إحصائية تكشف ان الأموال المحصلة من عمليات تهريب النفط تصل الى اربعة مليارات دولار سنوياً.

وأضافت الصحيفة ان أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية عينت موظفين في درجات عليا بغية اتمام صفقات تهرِيب النفط من خلال المنافذ بالتعاون مع موظفِين فاسدِين .

رويترز