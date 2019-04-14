الصين – فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون اليوم الأحد بجائزة الصين الكبرى، بالسباق الألف في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1 والمرحلة الثالثة لموسم 2019.

وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ومضى ليحقق فوزه الثاني تواليا في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المركز الثالث، وهو مركز انطلاقه الذي استعاده خلال السباق بعدما خسره في البداية لصالح زميله شارل لوكلير ابن إمارة موناكو الذي أنهى السباق الصيني في المركز الخامس، خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الرابع.

وهي المرة الثالثة تواليا يتمكن فيها فريق مرسيدس من تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في المراحل الثلاث لبطولة العالم هذا الموسم، بعد فوز بوتاس على حساب هاميلتون افتتاحا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، وفوز البريطاني أمام زميله الفنلندي على حلبة صخير في البحرين قبل أسبوعين في المرحلة الثانية.

وقال هاميلتون بعد عبور خط النهاية فائزا للمرة 75 في مسيرته “الحصول على المركزين الأول والثاني هو أمر مميز فعلا في السباق الألف في بطولة العالم للفورمولا واحد، لكن الانطلاق هو ما صنع الفارق”.

ورفع هاميلتون رصيده في الترتيب العام إلى 68 نقطة، متقدما على بوتاس الثاني (62 نقطة)، بفارق مريح عن فيرشتابن الثالث (39 نقطة).

المصدر: أ ف ب