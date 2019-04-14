فلسطين – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء السبت في رام الله.
وضمت الحكومة كلا من:
- محمد إشتيه رئيسا للوزراء
- زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء
- نبيل أبو ردينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام
- رياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين
- شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط
- أحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية
- رولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار
- فادي الهندمي وزيرا لشؤون القدس
- إسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- آمال حمد وزيرا لشؤون المرأة
- خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني
- رياض عطاري وزيرا للزراعة
- عاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات
- عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة
- مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي
- محمد زيارة وزيرا الإشغال العامه والإسكان
- محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي
- محمد عورتاني وزيرا للتربية والتعليم
- مي كيلة وزيرا للصحة
- نصري أبو جيش وزيرا للعمل
- أسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين
هذا وسيتولى رئيس الوزراء تسيير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف، لحين البت في اختيار وزيرين لهما.
المصدر: RT