فلسطين – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء السبت في رام الله.

وضمت الحكومة كلا من:

محمد إشتيه رئيسا للوزراء

زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء

نبيل أبو ردينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام

رياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين

شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط

أحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية

رولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار

فادي الهندمي وزيرا لشؤون القدس

إسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

آمال حمد وزيرا لشؤون المرأة

خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني

رياض عطاري وزيرا للزراعة

عاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات

عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة

مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي

محمد زيارة وزيرا الإشغال العامه والإسكان

محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي

محمد عورتاني وزيرا للتربية والتعليم

مي كيلة وزيرا للصحة

نصري أبو جيش وزيرا للعمل

أسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

هذا وسيتولى رئيس الوزراء تسيير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف، لحين البت في اختيار وزيرين لهما.

المصدر: RT