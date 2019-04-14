 الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية تؤدي اليمين أمام عباس - صحيفة المرصد الليبية
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فلسطين – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء السبت في رام الله.

وضمت الحكومة كلا من:

  • محمد إشتيه رئيسا للوزراء
  • زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء
  • نبيل أبو ردينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام
  • رياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين
  • شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط
  • أحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية
  • رولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار
  • فادي الهندمي وزيرا لشؤون القدس
  • إسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • آمال حمد وزيرا لشؤون المرأة
  • خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني
  • رياض عطاري وزيرا للزراعة
  • عاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات
  • عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة
  • مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي
  • محمد زيارة وزيرا الإشغال العامه والإسكان
  • محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي
  • محمد عورتاني وزيرا للتربية والتعليم
  • مي كيلة وزيرا للصحة
  • نصري أبو جيش وزيرا للعمل
  • أسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

هذا وسيتولى رئيس الوزراء تسيير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف، لحين البت في اختيار وزيرين لهما.

 

المصدر: RT