السعودية ترفع أسعار البنزين بداية من الأحد

السعودية ترفع أسعار البنزين بداية من الأحد

السعودية – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار البنزين ابتداءً من الأحد.

وقالت الشركة، في بيان، ان أسعار بنزين 91 ستكون 1.44 ريال لكل لتر (0.48 دولار) وبنزين 95 عند 2.10 ريال لكل لتر (0.56) وذلك خلال الربع الحالي (أبريل/نيسان ـ يونيو/حزيران 2019).

كانت أسعار الربع السابق (بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019) لبنزين 91 عند 1.37 ريال لكل لتر (0.37 دولار)، وبنزين 95 عند 2.02 ريال لكل لتر (0.54 دولار) وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

وأفادت “أرامكو” بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويأتي رفع أسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليا فوق مستوى 70 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر المنتجين.

الأناضول