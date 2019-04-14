ليبيا – كشف الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في بيان له عن الملفات التى ناقشها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع القائد العام للجيش المشير حفتر اليوم الاحد في قصر الاتحادية بالقاهرة.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن السيسي بحث مع المشير حفتر تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً على حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

وكشف البيان على أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.

يشار إلى أن الاجتماع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمشير حفتر في القاهرة قد حضره اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية بحسب صور نشرتها رئاسة الجمهورية المصرية.