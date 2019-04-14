إيران – أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، عزم بلاده على بناء خمس مدن صناعية مع العراق بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين، فيما أكد أن العراق يعتبر فرصة مؤاتية لاجتياز الحظر الأميركي على إيران.

وقال محمود واعظي في اجتماع الاستثمار والتنمية في محافظة كردستان إيران، بحسب “روسيا اليوم” إن “طهران الشريك الأول للعراق، الذي تشكل أعلى مستورداته من البضائع الإيرانية”.

وأشار إلى أن “العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، يعدان فرصة مواتية لتنمية الصادرات واجتياز الحظر الأمريكي على بلاده”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى “السعي لتطوير خط سكك الحديد في مدينة “سنندج” مركز محافظة كردستان إيران، ومده في المرحلة التالية للحدود المشتركة مع العراق”.

وأكد واعظي أن “إحدى المدن الصناعية الخمس المزمع إنشاؤها ستبنى في كردستان غربي إيران”.

من جانبه، نوه مساعد شؤون التخطيط لرئيس منظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية في إيران محمد علي عزيز محمدي، إلى “توفير الظروف والتسهيلات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المشتركة على الحدود مع دول الجوار يهدف إلى توسيع الصادرات”.

وكالات