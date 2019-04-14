ليبيا – كشفت صحيفة العرب اللندنية في تقرير مطول نشرته بوقت متأخر من مساء السبت حول تطورات الوضع في ليبيا والأطراف الموالية لحكومة الوفاق المشاركة فيها عن معلومات حول إتفاق تم بين فائز السراج والمشير خليفة حفتر حول طرابلس .

وقالت الصحيفة في عددها 11318 الذي نُشر إلكترونياً هذه الليلة وسيُطبع ورقياً الأحد بأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر إتفقا في نهاية فبراير الماضي خلال لقاء جمعهما بأبوظبي على إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة حسبما تم الإعلان عنه .

وكانت المفاجئة بأن تحدثت الصحيفة عن معلومات حول اتفاقات أخرى تشمل دخول الجيش سلميا إلى طرابلس لتأمين العملية الانتخابية التي أُتفق عليها بينهما ، مع الأخذ في الإعتبار حضور مختلف الأطراف الدولية لذلك اللقاء .

وأكدت العرب في هذا الصدد بأن السراج قد تراجع عن وعده فيما يبدوا بعدما عاد إلى العاصمة طرابلس التي قالت العرب بأنها تقع فعليا تحت سيطرة الإسلاميين الذين يرفضون الانتخابات، ما دفع حفتر إلى اللجوء إلى القوة.

وتأتي هذه المعلومات بعد تقارير وأنباء تحدثت عن ذات الأمر خلال الفترة الماضية وما قد يعزز صحتها هو تكرار المشير خليفة حفتر لقوله بأن دخول القوات المسلحة الى العاصمة سيكون سلمياً دون قتال .

وكان حديث المشير حفتر عن هذا الأمر بشكل علني لأول مرة عند لقائه بمجموعة من فعاليات شباب المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية وقد ربط في حديثه مسألة دخول الجيش سلمياً إلى طرابلس بتأمين الإنتخابات .

المرصد – متابعات