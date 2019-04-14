ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي على ضرورة عودة الروح السياسية لمدينة بنغازي، داعياً جميع النواب بمختلف توجهاتهم للحضور إلى المدينة والمشاركة في جلسات البرلمان.

العريبي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت أن كافة الخلافات يجب أن تحل تحت قبة البرلمان ، محذراً من أي توجه لعقد جلسة بمدينة طرابلس في هذا التوقيت سيخلف انقساما كبيرا في مجلس النواب.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض قد دعا النواب المتواجدين في مدينة طرابلس إلى عقد جلسة في العاصمة لتغيير رئاسة البرلمان .