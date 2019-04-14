الكرملين يشدّ على يد أردوغان في موقفه الحازم ضد ضغوط واشنطن

الكرملين يشدّ على يد أردوغان في موقفه الحازم ضد ضغوط واشنطن

روسيا – أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن موسكو تحيي موقف الجانب التركي في مواجهة الضغوط الأمريكية غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة ضد أنقرة.

وصرح بيسكوف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: “الولايات المتحدة تمارس ضغوطا غير مسبوقة على تركيا، وروسيا ترحب بالموقف الصارم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة هذه الضغوط”.

وقال في حديث لقناة “روسيا-1” التلفزيونية: “هناك ضغط فعلي غير مسبوق على أنقرة. نحن نرحب بالموقف الحازم للغاية والثابت الذي اتخذه الرئيس أردوغان ونعتبر أن موقفا كهذا فقط يتيح لنا إطلاق حوار حر حقيقي”.

وأكد بيسكوف أن البلدان القادرة فعلا على التصرف باستقلالية وسيادة تعدّ على الأصابع، و”روسيا وتركيا بينها”.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت لتركيا إنذارا بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية “إس-400″، فيما رفض الجانب التركي إنذار واشنطن مؤكدا تمسك بلاده بصفقة الصواريخ الروسية مهما كان.

المصدر: إنترفاكس