أفغانستان – كشف مسؤول روسي رفيع أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، سيزور موسكو في الـ25 من أبريل في إطار المشاورات الثلاثية بين موسكو وواشنطن وبكين حول أفغانستان.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، إنه ليس لخليل زاد أي اتصالات أخرى مقررة مع وزارة الخارجية الروسية خلال زيارته إلى روسيا.

وتتزامن زيارة زاد مع إعلان حركة طالبان الأفغانية شن “هجوم الربيع” ضد الحكومة في كابل، الذي وصفه المبعوث الأمريكي أمس بأنه سيكون “خطوة متهورة”.

المصدر: نوفوستي