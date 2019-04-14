ليبيا – إجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي بحضور رئيس ديوان البرلمان عبدالله الفضيل.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أوضاع وإحتياجات مدينة بنغازي وسبل توفيرها.

ومن جانبهم، أبدى أعضاء المجلس التيسيري لبلدية بنغازي إستعدادهم الكامل لتقديم التسهيلات لديوان مجلس النواب للحصول على أراضي داخل المدينة لتنفيذ المقر الدائم للبرلمان عقب الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أعضاء المجلس التسييري على أن مدينة بنغازي تشهد إستقراراً من الناحية الأمنية والإدارية والخدمية.