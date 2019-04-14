ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن هناك رحلات جوية من تركيا تنقل مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تركيا ترسل أسلحة بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا.

وتوقع تزايد أعداد الإرهابيين الأجانب في ليبيا خلال الأيام القادمة ووقوع عمليات انتحارية وتفخيخ، مبيناً أن القوات المسلحة قادرة على التعامل معها.

واستعرض المسماري صوراً لعدد من الطيارين الأجانب الذين يشاركون في العمليات ضد الجيش ، مؤكداً على أن معركة طرابلس تسير وفق الخطة الموضوعة بالتزامن مع خسائر فادحة مني بها الإرهابيون على الأرض فضلا عن هزائم سياسية لحقت به سواء كان ذلك في الرأي العام المحلي أو الدولي.

كما أوضح أن وتيرة الضربات الجوية إرتفعت لتصل إلى 8 غارات شملت معسكر الرحبة في تاجوراء وغرفة عمليات على الطريق الساحلي وتدمير تجمعات للإرهابيين في عين زارة.

وبيّن أن القوات البرية تتقدم بإسناد جوي في حين يلجأ الإرهابيون لقصف المدنيين كما حدث في معسكر أبو رشادة جنوب غريان وأسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة ما يقارب 11 شخص بجروح كما قاموا بقصف العزيزية بقذائف صاروخية من منطقة الكسارات.

وأشاد المسماري بدور العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في إنتاج النفط والذي تحسن عقب السيطرة على 95% من حقول النفط الليبية.

المسماري لفت إلى أن منابع النفط في الشرق والجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة، مضيفاً :”عندما قمنا بعملية البرق الخاطف كان النفط إنتاج ليبيا من النفط يتأرجح بين 180 لـ200 ألف برميل يومي واليوم بفضل تضحيات القوات المسلحة والإرادة الوطنية بدأت المؤسسة الوطنية للنفط بإنتاج مليون و600 ألف برميل كما بدأت شركات أجنبية بالعودة للحقول النفطية”.