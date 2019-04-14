مصر – بلغ الوداد الرياضي المغربي الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه حوريا الغيني 5-0 في إياب ربع نهائي المسابقة، امس.

سجل أهداف النادي المغربي كل من، وليد الكرتي في (د.20 و30) وعبد اللطيف نصير في (د.34) ومحمد الناهيري في (د.59) وزهير المترجي في (د.85).

وكان الوداد تعادل ذهابا 0-0 على أرض الفريق الغيني.

ويلتقي الوداد بطل النسخة مرتين آخرها 2017، في نصف النهائي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي أقصى الأهلي المصري.

وتأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه إيابا على ضيفه النادي الرياضي القسنطيني (شباب قسنطينة) 3-1.

أحرز للترجي سعد بقير هدفين في (د.23 و27) والكاميروني فرانك كوم في (د.86) فيما سجل الكونغولي ديلان باهمبولا الهدف الوحيد للفريق الجزائري في (د.62).

يذكر أن الترجي الرياضي، حامل اللقب، قد فاز ذهابا على النادي الرياضي القسنطيني (شباب قسنطينة) 3-2.

وسيلاقي الترجي الرياضي في نصف النهائي مازيمبي الكونغولي.

المصدر: وكالات