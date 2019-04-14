باكستان – أعلنت الحكومة الباكستانية، إطلاق سراح 100 سجين هندي من صيادي الأسماك، وذلك بعد أسبوع من الإفراج عن عدد مماثل من السجناء الهنود في بادرة حسن النية.

وأوضحت مصادر حكومية، نقل الهنود المفرج عنهم من السجن المركزي في مدينة كراتشي إلى مدينة لاهور، تمهيدا لتسليمهم إلى سلطات بلادهم عبر نقطة “واجا” الحدودية بين البلدين.

وأضافت أن “المفرج عنهم من صيادي الأسماك الذين اعتقلتهم القوات البحرية الباكستانية على فترات متفرقة، إثر دخولهم المياه الإقليمية الباكستانية”.

وأبدت باكستان مطلع الشهر الجاري، عزمها على الإفراج عن 360 سجينا هنديا في بادرة حسن النية، مشيرة إلى أن إجراءات الإفراج عنهم ستتم على ثلاث مراحل.

المصدر: الرياض