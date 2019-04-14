جنرال فنزويلي انشق عن مادورو فوقع في براثن أعدائه

جنرال فنزويلي انشق عن مادورو فوقع في براثن أعدائه

مدريد – أوقفت إسبانيا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في فنزويلا، بموجب مذكرة توقيف أمريكية بتهمة تهريب المخدرات، رغم انشقاقه عن الرئيس الشرعي للبلاد وتأييده التدخل الأمريكي.

وتم اعتقال هوغو كارفاخال الملقّب بـ”إل بوللو” (الدجاجة) داخل منزل ابنه الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد، بوجب مذكرة أميركية حسب مصادر أمنية ووزارة العدل الأميركية.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق بيانا أعلنت فيه أن كارفاخال سيواجه المؤبد إذا أدين بتهم التواطؤ لتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وكان كارفاخال تصدّر العناوين الإخبارية بانشقاقه عن الرئيس الشرعي للبلاد نيكوس مادورو، وإعلانه مؤخرا تأييده للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو، رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة.

وفي مايو 2013 اتّهمته محكمة في فلوريدا بالعمل لمصلحة مهرّبي مخدرات كولومبيين بين 2004 و2010.

وأوقف كارفاخال عام 2014 في جزيرة أروبا الهولندية حيث كان يشغل منصب القنصل الفنزويلي، لكنّه تمكّن من العودة إلى فنزويلا لتمتّعه بالحصانة الدبلوماسية.

وفي 21 فبراير الماضي بث على تويتر شريط فيديو توجّه فيه إلى ضباط الجيش بالقول: “ما ستؤول إليه الأمور يتوقّف عليكم يا رفاق السلاح”، داعيا إياهم إلى الوقوف “في الجانب الصحيح من التاريخ”.

المصدر: أ ف ب