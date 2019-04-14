السودان – طالب حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في بيان مساء السبت بإطلاق سراح جميع قادته الذين اعتقلهم الجيش​، بعد عزل البشير.

وقال حزب المؤتمر الوطني، في بيان السبت إنه “يطالب المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار في معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية”.

وأضاف أن “ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التي كانت قائمة”، لكنه استدرك قائلا إن الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى”.

وحذر من أن “الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس، وتبطئ التداول السلمي للسلطة، وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار، التي أنتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية”.

وأعرب عن أمله في أن “تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون إقصاء أحد”.

وشدد الحزب الحاكم سابقا على أنه “يطالب بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية، فضلا عن الأفراد دون إقصاء، وفى إطار العدالة والقانون”، مؤكدا رفضه اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا، خاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين”.

وندد حزب المؤتمر الوطني بـ”عمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات”، ودعا إلى منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها.

وأعلن المجلس العسكري يوم الخميس 11 أبريل، عزل البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر تطالب بإسقاط النظام القائم منذ ثلاثين عاما.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية “متفق عليها” بواسطة الجميع، خلال مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات الراهنة بدأت في 19 ديسمبر 2018 منددة بالغلاء والأوضاع الاقتصادية المتردية، قبل أن تطالب بإسقاط نظام البشير.

المصدر: وكالات