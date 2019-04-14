ليبيا – كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة عن تعرّض مسؤولين بحكومة الوفاق إلى ضغوطات من المجموعات المُسلحة للمساس بأموال خزينة الدولة والتصرّف فيها لأغراض دعم الحرب وتمويل من وصفهم بـ”أمراء المليشيات”،مشيراً إلى أنه توصّل إلى ذلك بعد تواصله مع بعض الأطراف.

دومة لفت في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″ اليوم الأحد إلى أن مسؤولي الوفاق ما زالوا في مكاتبهم رغماً عنهم بسبب منعهم من السفر خوفاً من انشقاقهم عن المجلس الرئاسي وهربهم خارج البلاد.

وأضاف :”أن المجلس الرئاسي أصبح لعبة في يد قلة من الإسلاميين المتطرفين ودواعش المال العام المطلوبين على المستوى الدولي والمحلي”.

وقال عضو مجلس النواب إن أي عضو بالمجلس الرئاسي يُخالف تعليمات هذه المجموعات المُسلحة فإن أبسط عقاب سيُواجهه هو القبض عليه وتلفيق التُهم له دون إحالته إلى القضاء.