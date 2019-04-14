روسيا – شهدت مباراة تسيسكا موسكو وضيفه أورينبورغ التي أقيمت في العاصمة الروسية أمس السبت لقطة طريفة، عندما قام شخص يرتدي ثياب رجل آلي (روبوت) بتنفيذ ضربة البداية.

وفوجئت الجماهير عندما بدأ الروبوت (أليوشا) بالاقتراب من دائرة منتصف الملعب قبل بداية المباراة، وعند إطلاق الحكم صفارة انطلاق اللقاء، قام أليوشا بضربة البداية وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجماهير الحاضرة.

وشكك العديد من الجماهير بحقيقة الروبوت لحركته الميكانيكية السريعة نوعا ما، وبالفعل ذكر معلق المباراة بأن الروبوت هو عبارة عن رجل ارتدى ثياب الرجل الآلي الذي يدعى أليوشا، على سبيل الدعابة ورسم الابتسامة على وجوه الجماهير.

يذكر أن المباراة انتهت بهزيمة مفاجئة لتسيسكا على ملعبه بنتيجة 2-3، وذلك ضمن الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru