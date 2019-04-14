رومانيا – توّج الروسيان ستيبان ماريانيان ورومان فلاسوف بذهبيتين في بطولة أوروبا للمصارعة التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست.

وفي المباراة النهاية لفئة دون 63 كغ، تغلب ماريانيان البالغ 27 عاما، صاحب ذهبية بطولة العالم للعبة التي استضافتها هنغاريا عام 2018، على النرويجي أندري بيرغ، بنتيجة 9 نقاط مقابل 0 ليتوّج بالميدالية الذهبية.

فيما حقق الميدالية البرونزية كل من الأذربيجاني تاليخ مامادوف والجورجي ليفاني كافجارادزة.

كما حصد الروسي رومان فلاسوف البالغ 28 عاما ذهبية فئة دون 77 كغ، بعد تغلبه في المباراة النهائية على الألماني رولاند شواردز بنتيجة 10-0.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الأرميني أرسين جولفالاكيان والصربي فيكتور نيميش.

المصدر: rsport.ria.ru