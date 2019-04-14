زعيم الحزب الحاكم في الهند يتعهد بإلقاء اللاجئين المسلمين في خليج البنغال

زعيم الحزب الحاكم في الهند يتعهد بإلقاء اللاجئين المسلمين في خليج البنغال

الهند – جدد أميت شاه زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند هجومه على اللاجئين المسلمين، متبنيا لهجة جديدة في التصعيد ضدهم منذ بدء حملة الانتخابات الأسبوع الماضي.

ووصف شاه المهاجرين بـ”النمل الأبيض”، وهذا وصف كان قد استخدمه أيضا في سبتمبر الماضي، مثيرا انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال شاه خلال مؤتمر انتخابي في ولاية البنغال الغربية شرقي البلاد حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية: “المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال”.

وأكد أن الحكومة، بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا ستجمع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلاديش، وتلقيهم في خليج البنغال.

وتعمل الهند على ترحيل نحو 40 ألفا من الروهينجا المسلمين المقيمين لديها بعدما فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث تعتبرهم نيودلهي تهديدا أمنيا.

وفي لفتة عنصرية، شدد شاه على ضرورة منح الجنسية الهندية للاجئين الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من بنغلادش وباكستان.

وأثارت تصريحات شاه الذي يعتبر الذراع اليمنى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض والأقليات، ووصفها البعض على تويتر، بأنها تمهيد لحملة تطهير عرقي.

المصدر: “رويترز”