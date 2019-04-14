إسبانيا – صرح دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد عقب فوز فريقه على سيلتا فيغو، إن أنطوان غريزمان سعيد مع “الروخي بلانكوس” رغم الحديث عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وعاد أتلتيكو مدريد، إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد أن فاز على ضيفه سيلتا فيغو 2-0، السبت، في إطار الجولة 32 من عمر الليغا.

وقال سيميوني عقب المباراة: “أعود وأكرر، أن غريزمان أحد قادة الفريق، وبذل النادي جهدا كبيرا في الحفاظ عليه داخل النادي، إنه سعيد في مدريد، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولا يجعلني أظن أنه يمكن أن يترك الفريق”.

وكثرت الأخبار في الآونة الأخيرة التي ربطت أنطوان غريزمان بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف القادم، خاصة عقب خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 65 نقطة ليحافظ بها على موقعه في وصافة الترتيب، مقلصا الفارق مع برشلونة، الذي تعادل سلبيا مع هويسكا، لتسع نقاط.

المصدر: صحيفة ماركا الإسبانية