الولايات المتحدة – كشفت تقارير إخبارية عديدة أن شركة “فيسبوك” تنوي إلغاء تطبيق الدردشة الخاص بها “ماسنجر” بصورة نهائية.

وأشار موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص إلى أن تلك التقارير شكلت صدمة كبرى لكل مستخدمي تطبيق “ماسنجر”.

وأوضح التقرير إلى “فيسبوك” تنوي إضافة كافة ميزات “ماسنجر” في تطبيق “فيسبوك” نفسه وإعادة الدردشة إلى تطبيق التواصل الخاص بها بدلا من جعله في تطبيق منفصل “ماسنجر”.

ونشر الموقع التقني صورة مسربة من خاصية الدردشة الجديدة على تطبيق “فيسبوك”، والذي سيتم الاستعاضة فيه عن تطبيق “ماسنجر” بصورة نهائية.

وستنقل “فيسبوك” أيقونة الدردشة إلى أعلى يمين التطبيق الخاص بها، ولن يعمل حينها لفتح تطبيق “ماسنجر” بصورة منفصلة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الفكرة حاليا قيد الاختبار، موضحا أن الهدف منها يكمن في استخدام تطبيق واحد للوصول إلى كل المنصات، التي يوفرها “فيسبوك”.

وكالات