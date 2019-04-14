الصين – تم إطلاق 4 إصدارات من الهاتف vivo iQOO النسخة الأولى 6 جيجابايت و 128 جيجابايت والثانية 8 جيجابايت و 128 جيجابايت والثالثة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت والرابعة 12 جيجابايت و 256 جيجابايت واليوم أعلنت الشركة عن إصدار خامس جديد لهذا الهاتف الذكي والذي سيأتي برامات 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

يبلغ سعر هذه النسخة الجديدة 551 دولارا أو 487 يورو وسيبدأ بيعه في الصين اعتبارًا من يوم 14 أبريل وعلى عكس الإصدارات الأخرى سيأتي هذا الهاتف بلون واحد فقط وهو Electric Blue.

الهاتف vivo iQOO هو هاتف ذكي مخصص للألعاب يأتى بمعالج Snapdragon 855 كما أنه سأتى بشاشة AMOLED بحجم 6.41 بوصة كما يأتى بكاميرا ثلاثية في الجهة الخلفية 12 ميجابيكسل و 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل كما يأتى بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن سريع بقوة 44 واط.

وكالات