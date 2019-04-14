اليابان – تطلق شركة كانون الكاميرا EOS 250D الجديدة للمبتدئين في التصوير الفوتوغرافي في الأسواق العالمية في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة تأتي بوزن لا يتعدى 449 غراماً، وتعتمد على مستشعر APS-C بدقة 24 ميغابيكسل إضافةً إلى معالج الصورة Digic 8.

وأكدت كانون أنها حسنت وظيفة التركيز التلقائي Dual Pixel في الكاميرا الجديدة مقارنةً مع الموديل السابق، كما تتيح الكاميرا الجديدة تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4 كيه، وبسرعة 25 صورة في الثانية، و التقاط الصور الفوتوغرافية بدقة 6000×4000 بيكسل.

وتشتمل كاميرا كانون EOS 250D الجديدة على العديد من التقنيات المتطورة، مثل البلوتوث، وشبكة WLAN اللاسلكية، وتبلغ سرعة تزامن الفلاش 1/200 ثانية، وتعتمد كاميرا كانون على بطارية ليثيوم أيون من نوع LP-E17.

وكالات