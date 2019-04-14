وأوضح معيط، من العاصمة الأميركية واشنطن، أن قناة السويس ساهمت بأكثر من أربعة مليارات دولار في موازنة السنة المالية الحالية.

وسجلت عائدات قناة السويس، في بداية العام الجاري، زيادة بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بعائداتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

وتختصر القناة المصرية التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

من جهة أخرى، أوضح معيط أنه “يجري إنشاء 13 مدينة جديدة حاليا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة فيمصر”.

وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كلم شرقي القاهرة. وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ.