مصر – تحدثت الفنانة المصرية منة فضالي خلال لقاء مع فاطمة مصطفى مقدمة برنامج “الراديو بيضحك” على الراديو 9090 عن حياتها الشخصية والصدمات العاطفية التي تعرضت لها، إذ قالت إنها أصبحت لديها عقدة من “الرجالة”، وذلك بسبب الصدمات الكثيرة التى واجهتها في حياتها، حتى أنها أصبحت “تدحلب” حتى تعلم الحقيقة.

وأضافت: “أنا عمري ما ندمت علي حاجة عملتها، حتى الأدوار الوحشة التي قدمتها تعلمت منها”.

وقالت إنها لم تدخل في علاقة أو ترتبط بأي شخص من أجل المشاركة بدور كبير في فيلم سينمائي أو مسلسل تليفزيوني، وإنها ترفض هذا الأمر تماماً.

وتابعت: “مش بطبل لحد علشان أشتغل، وعملاً بذلك المبدأ رفضت الكثير من الأعمال”.

وحول ردود الفعل على مسلسل “قيد عائلي” الذي تشارك ببطولته ويعرض حالياً أكدت أنها سعيدة للغاية بنجاح المسلسل، خصوصاً أن جميع فريق العمل “تعبوا بجد” حتى يخرج بهذه الصورة، التى جذبت جميع المشاهدين منذ الحلقات الأولى لعرضه حصرياً على شبكة dmc، وأنه يستحق تحقيق النجاح منذ بداية عرضه.

ويشارك في بطولة مسلسل “قيد عائلي” بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وسائل اعلام مصرية