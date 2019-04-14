العراق – اكد نائب رئيس منتدى بغداد باسم جميل انطوان،ان وجود كبريات الشركات العالمية في العراق وعرض نتاجها النوعي يمثل خطوة اولى على طريق تعافي الاقتصاد الوطني.

ولفت انطوان إلى “عمق العلاقة بين الاقتصاديين العراق والياباني واليوم هناك توجه لإعادة الثقة بين الطرفين، لاسيما مع شركة تعمل علامة مهمة داخل السوق العالمي”.

هذا وأعلنت شركة تويوتا الموزع الرسمي في العراق لمنتجات شركتي تويوتا وهينو اليابانيتين، إزاحة الستار عن الجيل الجديد لسيارتي تويوتا كورولا و تويوتا راف فور 2019.

وذكرت الشركة في بيان لها ان “السوق العراقية تمثل توجه مهما لمنتجاتها، وهناك توافق في الرؤى بين منتج الشركة والسوق المحلي يمتد لعقود من الزمن، وهكذا تعاون يعود بالنفع والفائدة على طرفي العملية، لاسيما ان الشركة تحافظ على صدارة المبيعات عالمياً”.

وجاء في البيان ان “شركة تويوتا العراق تواصل تأمين معروضها من مختلف أنواع سيارات تويوتا، وبضمنها راف4 وكورولا الجديدتان كلياً، من خلال صالات العرض الخاصة بالوكلاء المعتمدين في العراق، مع الحرص على شمول مبيعات تويوتا بضمان يمتد لثلاث سنوات أو لغاية قطع مسافة 100,000 مائة ألف كيلومتر”.

وسائل اعلام عراقية