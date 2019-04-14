مصر – انتشرت صورة لامرأة عجوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حيرة الجمهور والمتابعين وذلك لقول البعض إنها للفنانة مي عز الدين من أحد أعمالها القادمة، خاصة أنها بعيدة تماما عن ملامح مي، كما أنه لم يسبق لها تقديم شخصية بهذه المواصفات.

وكتب مي على الصورة:” انتظروني في رمضان”، مما جعل الجمهور يقع في حيرة ولم يصدق أن الصورة لمي إلا عندما أكدت مي أنها لإحدى الشخصيتين اللتين تلعبهما في المسلسل الجديد “البرنسيسة بيسة” الذي سيعرض في رمضان القادم.

وتجسد مي شخصتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين.

وكانت مي اضطرت لتقديم شخصية الجدة، بعد اشتراط الفنانة نادية الجندي تقديم الدور مقابل تعديلات في السيناريو، لكن صناع العمل رفضوا إجراء أي تغييرات بسبب ضيق الوقت.

والمسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بوسي وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد ومحمد انور وضياء الميرغني وحسام داغر.