دبي – احتلت دبي المركز الأول إقليميا والثاني عالميا في قائمة توفر وجبة الفطور بأسعار رخيصة لسكانها، انطلاقا من متوسط الدخل.

وجاء في تصنيف لوكالة بلومبرغ حول وجبة الفطور في المدن العالمية لعام 2019 نشرته أمس، أن دبي تحتل المركز الثاني عالميا، حيث لم تتجاوز قيمة السعر الإجمالي لمكونات الفطور فيها 0.96% من متوسط الدخل اليومي للفرد.

وبلغ السعر الإجمالي لمكونات الوجبة في دبي 0.97 دولار فقط (0.32 دولار لكوب الحليب+ 0.16 دولار للبيضة+ 0.10 دولار لشريحتي الخبز+ 0.39 دولار لثمرة الفاكهة)، فيما بلغ متوسط الدخل اليومي للفرد في دبي 101.00 دولار.

وبذلك تكون دبي تقدمت ثلاثة مراكز عن ترتيبها على بآخر إصدار لمثل هذا المؤشر لعام 2017، بعد أن احتلت المركز الخامس في قائمة 2017.

ويقيس المؤشر مدى توافر وجبة الإفطار بأسعار مناسبة للسكان في مختلف مدن العالم، من خلال رصد أسعار مكونات وجبة إفطار قياسية، والنسبة بين السعر الإجمالي للمكونات، ومتوسط الدخل اليومي للفرد في كل مدينة.

وتتكون هذه الوجبة القياسية من كوب من الحليب، يبلغ حجمه 8 أونصات، وبيضة، وشريحتين من الخبز المحمص، وثمرة واحدة من الفاكهة.

واحتلت جنيف السويسرية المركز الأول على المؤشر لهذا العام، حيث بلغ السعر الإجمالي لمكونات وجبة الإفطار فيها 1.45 دولار، فيما بلغت نسبة هذا السعر إلى متوسط الدخل اليومي للفرد 0.80%.

المصدر: .albayan.ae