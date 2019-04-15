إيطاليا – أفاد تقرير صحفي إيطالي، إن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، استقر على مفاجأة في الخط الهجومي لليوفي والذي سيبدأ به مباراة الغد أمام أياكس أمستردام، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويحل أياكس ضيفًا على يوفنتوس، غدًا الثلاثاء بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، لخوض لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بهولندا بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأضافت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، أن أليجري يفكر في الاعتماد على القناص الشاب مويس كين من أجل مباغتة مجموعة شباب أياكس، مشيرا إلى أن ناشئ يوفنتوس قد يبدأ المباراة أساسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليجري سيدفع بمويس كين بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو وفيديريكو بيرنارديسكي، وسيتخلى عن فكرة اللعب بماريو ماندزوكيتش والذي يعاني من مشاكل بدنية.

وتمكن كين من التسجيل في 6 مباريات متتالية بين النادي والمنتخب الإيطالي.

ومن جانب آخر، أردفت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس تحاول التفاوض مع مينو رايولا، وكيل أعمال مويس كين، من أجل تجديد عقده المقرر أن ينتهي في يونيو/ حزيران 2020.

المصدر : كوووورة