ليبيا – رأى نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو أن ما يحدث في ليبيا ليس لعبة ريسك يستمتع فيها المرء بالقيام بدور القوي ضد الآخر فـالكلمات لها وزن في هذه الحالة،على حد تعبيره.

مايو قال مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلّا سيرا” اليوم الاثنين إن :”هناك أزمة قائمة وهذا أمر حقيقي ،حكومتنا تتابع تطورات الوضع يومًا فيوم وهدفنا هو ضمان أمن بلادنا والمنطقة بالإضافة إلى الشركات الإيطالية وجيشنا الذين يؤدون مهمة استثنائية في دعم السكان المحليين”.

وأكد الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم على أنه يجب على بلاده أن تتحرك بحكمة في هذه اللحظات وأن تعمل بمسؤولية.