أديس أبابا – بدأت ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، جولة تستمر 4 أيام في القارة الإفريقية، بهدف الترويج لمبادرة أمريكية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية.

وقالت إيفانكا، عقب مراسم احتفال شعبية في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا: “نؤمن بشكل أساسي بأن الاستثمار في المرأة سياسة تنمية ذكية واستثمار ذكي”.

وتهدف مبادرة التطوير والازدهار العالمي للمرأة إلى التمكين الاقتصادي لما يصل إلى 50 مليون امرأة بحلول عام 2025، كما أن ترامب وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخصيص 50 مليون دولار دفعة أولية للمبادرة.

وستشارك إيفانكا في قمة للبنك الدولي، وتتوجه بعدها إلى جمهورية ساحل العاج للترويج لدور رائدات الأعمال في قطاع إنتاج الكاكاو هناك.

المصدر: رويترز