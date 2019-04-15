انجلترا – أظهرت نتائج استطلاع للرأي في بريطانيا أجرته وسائل إعلام محلية، أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين سيكون الأوفر حظا لرئاسة الحكومة إذا أجريت انتخابات مبكرة.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته “صنداي تلغراف” وشمل 8 آلاف و561 شخصا خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل الجاري، أن حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماي سيخسر 59 مقعدا بمجلس العموم في حال إجراء انتخابات مبكرة، ما يمهد الطريق للزعيم اليساري كوربين ليصبح رئيسا للحكومة القادمة.

وكشف الاستطلاع أن العمال سيزيد عدد مقاعده في مجلس العموم 34 مقعدا، ليحصل على 296 مقعدا مقابل 259 للمحافظين، وهو ما سيجعله الحزب الأقوى في البرلمان.

وقال أنصار المحافظين إن سبب انخفاض دعمهم هو فشل ماي بالوفاء بتعهدها إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الـ29 من مارس المنصرم.

يذكر أن حزب المحافظين يتولى مقاليد السلطة في بريطانيا منذ 2010، حين تقدم على خصمه العمال في الانتخابات العامة بعد استقالة جوردون براون آخر رئيس وزراء لبريطانيا عن حزب العمال.

المصدر: وكالات