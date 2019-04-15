البرادعي: صفقة القرن تهدف لتذويب ما تبقى من حقوق الفلسطينيين

البرادعي: صفقة القرن تهدف لتذويب ما تبقى من حقوق الفلسطينيين

مصر – دعا محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق العرب للاتحاد في مواجهة “صفقة القرن” التي تهدف إلى تذويب ما تبقى من حقوق الفلسطينيين.

وقال البرادعي في تغريدة على “تويتر”: “إن صفقة القرن المنتظرة لا تعدو كونها تنمية اقتصادية للأراضي المحتلة، حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة، ومزيد من الضمانات لأمن إسرائيل”.

وطالب البرادعي بموقف عربي حازم لمواجهة الصفقة التي وصفها بأنها تهدف إلى تذويب ما تبقى من حقوق الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الأربعاء، إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح قريبا مبادرتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأضاف: “نعكف حاليا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل في تقديمها قريبا”.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر اطّلعت على أهم مركّبات خطة السلام الأمريكية المسماة بـ”صفقة القرن”، بأن هذه الخطة تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين ولكنها لا تتضمن، كما يبدو، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورجّحت أن تتركز الخطة على احتياجات إسرائيل الأمنية.

المصدر: RT