الولايات المتحدة – أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب لم يقصد أي إساءة في تغريدة على تويتر تنتقد تعليق عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر على هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت سارة ساندرز في تصريح لمحطة “أي بي سي نيوز” التلفزيونية: “لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص.. لكن على الرئيس مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تعليقاتها المتكررة المعادية للسامية”.

واتهم نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، إلهان عمر بالتقليل من شأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بينما يقول منتقدو الرئيس إنه أخرج كلماتها عن سياقها من أجل إثارة المشاعر المعادية للمسلمين.

ونشر ترامب على “تويتر” تسجيلا مصورا يشير إلى أن إلهان، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تقلل من شأن هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وانتقد ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترامب وقالوا إنه يحرض على العنصرية والعنف تجاه النائبة بالتسجيل المصور.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم السبت بأن الرئيس يستخدم الذكرى “المقدسة” لهجمات الحادي عشر من سبتمبر لشن هجوم سياسي.

المصدر: رويترز