فنلندا – أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الفنلندي، أنتي رين، فوزه في الانتخابات العامة، اليوم، بعدما أظهرت النتائج فوز حزبه بفارق ضئيل وحصوله على 17.8 في المئة من الأصوات.

وجاء حزب (الفنلنديون) القومي، في المركز الثاني بحصوله على 17.6 في المئة بعد فرز أكثر من 97 في المئة من الأصوات.

وقال رين: “لأول مرة منذ عام 1999 نحن أكبر حزب في فنلندا.. الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب رئيس الوزراء”.

وأعلنت وزارة العدل الفنلندية، في وقت سابق، أن 36.5٪ من الناخبين صوتوا بشكل مبكر في الفترة من الـ 3 إلى الـ 9 أبريل الجاري، مؤكدة أن الإعلان عن نتائج التصويت المبكر، سيتم عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد.

المصدر: رويترز