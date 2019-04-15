ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي كشف على أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكدت ميركل حرصها على الاستماع إلى رؤية السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية.

وأكد السيسي على موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة ، مشيراً إلى أن المليشيات المسلحة والارهابيين باتوا يمثلون تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً على لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

واضاف الرئيس المصري ببأن جهود بلاده تساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

ومن جانبها أوضحت المستشارة “ميركل” تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار، وقد اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على سرعة إنهاء الأزمة الليبية بما يساهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته.