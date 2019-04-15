ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر شخصية مهووسه بالسلطة والإجرام والقتل منذ الثمانينات بدليل ما فعله بالجيش من تدمير على حد زعمه.

الفقيه قال خلال مداخلة عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخووان المسلمين أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن الملتقى الجامع كان يبنى عليه آمال كبيرة جداً على الرغم من أنه إنطلق من عدة مجاهيل، مؤكداً على أن الأزمة في ليبيا سياسية والحل السياسي هو الناجع لحل مثل هذه الأمور.

وأرجع الخلل السياسي الحاصل إلى التدخل الإقليمي السافر والمخفي للعدبد من الدول العربية والأوروبية التي كان الاجدر بها المساهمة في استقرار ليبيا لتقوية هذا الجسم العربي لأن استقرار ليبيا لن يضر أحد وعدم استقراراها سيضر دول الجوار بداية من مصر.

وتابع قائلاً :”أتمنى من البعثة أن تستفيد من هذا الدرس وتجهز لملتقى مبني على أسس ولا نقول أنه انتهى أو فشل كما يقول الكثيرين نعم حفتر أفشل ما أرادته البعثة لأنه أراد أن يكون له نصيب اكبر كونه لا يقبل القسمة بل يريد إعادة نموذج القذافي بأسوء صورة، حفتر أسوأ من القذافي بكثير فلا مقارنة بينهم”.

الفقيه أكد على أنه لن يستطيع أي شخص السيطرة على ليبيا سواء “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) أو غيره لأن الحل العسكري في البلاد لا يمكن أن يكون لأي شخص بعدما تم طي صفحته، لافتاً إلى أن العاقل هو من يعجل باستقرار ليبيا.

وأعرب عن تمنياته من العقلاء والمواطنين بأن ينتبهوا ويقوم الجميع سواء إعلاميين أو سياسيين وعسكريين ومقاتلين بدورهم، حاثاً من في المنطقة الشرقية إلى التحرك فلا يوجد أمام الإرادة الصلبة أي حاجز لذلك بإمكانهم الآن كسر الحواجز لجني الثمار جميعاً في إشارة منه إلى خروج أهالي المنطقة الشرقية ضد القوات المسلحة.

وزعم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة بأن القوات المسلحة هي جيش من المليشيات تطور واصبح عصابة مرتزقة حسب قوله ، مضيفاً بأن القائد العام للجيش المشير حفتر شخص واهم يتلقى دعماً معلوماتياً وثقنياً من دول خارجية على حد زعمه.